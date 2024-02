Slowakei: Bisher größter Protest gegen Regierung

Landesweit ist es am Donnerstag zu den bislang wohl größten Demonstrationen gegen die geplante Justizreform der linksnationalen Regierung von Ministerpräsident Fico gekommen. Allein in Bratislava protestierten etwa 30.000 Menschen. Auch in 30 weiteren Städten des Landes seien mehrere Tausend Menschen dem Aufruf dreier Oppositionsparteien gefolgt.

Das könnte Sie auch interessieren: Slowakei will keinen NATO-Beitritt der Ukraine

Die Demonstrierenden trugen Transparente mit Aufschriften wie "Fico ist das Böse für die Slowakei", "Fico geh nach Russland!" und "Schande der Fico-Mafia-Regierung!". Kleinere Solidaritätskundgebungen fanden auch in Brüssel, Prag, Paris und anderen europäischen Städten statt.

Opposition schockiert

Fico, der seit Herbst wieder an der Macht ist, will die Justiz reformieren. Er will die Sonderstaatsanwaltschaft USP abschaffen – die Institution also, die sich mit hochrangigen Korruptionsdelikten befasst – auch in Ficos Umfeld. Die Opposition ist schockiert. Sie warnt vor einer Gefährdung des Rechtsstaats und wirft der Regierung vor, hochrangige Korruptionsfälle aus früheren Regierungszeiten der Fico-Partei vertuschen zu wollen.

Auch die Europäische Kommission warnte Fico vor unüberlegten Eingriffen in den Rechtsstaat. Von Verfahren und Sanktionen ähnlich wie gegen Ungarn ist laut EU-Justizkommissar Reynders die Rede.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper