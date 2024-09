Skandal um Influencerin: Italiens Kulturminister tritt zurück

Der Minister aus den Reihen der rechtspopulistischen Regierungspartei "Fratelli d ́Italia" (FdI - Brüder Italiens) zog die Konsequenzen eines ausgedehnten Skandals um eine Affäre mit einer Influencerin, der in Italien seit Tagen für Schlagzeilen sorgt. Sangiuliano kündigte seinen Rücktritt nach einem Gespräch mit Premierministerin Giorgia Meloni an.

Die 42-jährige Influencerin Maria Rosaria Boccia behauptete, der Minister habe sie als Beraterin für das Kulturministerium für das von Italien organisierte Gipfeltreffen der G7-Kulturminister in Pompeji vom 19. bis zum 21. September ernannt. In dieser Rolle habe sie Zugang zu vertraulichen Dokumenten erhalten, behauptete sie.

Der Skandal brach aus, als das Kulturministerium in Rom Boccias Nominierung dementierte. Die kaltgestellte Influencerin begann daraufhin umgehend ihren Rachefeldzug: So behauptete sie den Minister bei mehreren Reisen begleitet zu haben, die vom Kulturministerium bezahlt wurden. Dies wurde von Sangiuliano bestritten. Im Fernsehen gab er am Mittwoch jedoch eine Beziehung zu Boccia zu, die inzwischen zu Ende gegangen sei. In Tränen entschuldigte sich der Minister bei seiner Ehefrau.

