Sjewjerodonezk: Ukrainer halten Chemiewerk

Das teilte der Gouverneur der Region, Serhij Gajdaj, mit. Hunderte Zivilisten haben in dem Werk Schutz gesucht. Nach ukrainischen Angaben befinden sich rund 800 Menschen in mehreren Bunkern unterhalb des Azot-Werkes, darunter etwa 200 Mitarbeiter des Werkes und 600 Einwohner der Industriestadt.

Heftige Straßenkämpfe

Unterdessen toben in der Stadt nach britischen Erkenntnissen anhaltend "intensive Straßenkämpfe" zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Auf beiden Seiten gebe es vermutlich zahlreiche Opfer, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Sjewjerodonezk gilt als strategisch wichtig. Sollte Russland die kleine Industriestadt erobern, wäre dies für die Ukraine ein schwerer Rückschlag beim Versuch, den Donbass zu verteidigen. Russland hat den Fokus seines am 24. Februar begonnen Angriffs gegen die Ukraine auf den Osten des Landes verlegt, nachdem sein Militär in anderen Gegenden zurückgeschlagen wurde, etwa im März vor den Toren Kiews.

Mehr schwere Waffen gefordert

Vertreter der Ukraine forderten mit Nachdruck mehr Unterstützung des Westens angesichts der russischen Überlegenheit. "Das ist jetzt ein Artilleriekrieg", sagte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadym Skibizkyj, der britischen Zeitung "Guardian". Alles hänge nun davon ab, was der Westen der Ukraine liefere. Russland verfüge über zehn- bis 15-mal so viele Artilleriegeschütze wie die Ukraine.