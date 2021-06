"Sehr gute Entwicklung": Kurz und Merkel tauschten sich aus

"Die Situation entwickelt sich in Deutschland wie in Österreich sehr gut, mit niedrigen Ansteckungszahlen", sagte Kurz nach Angaben des Bundeskanzleramtes. Es gelte weiterhin, viel zu impfen. Thema war auch der bevorstehende EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel.

"Die Delta-Variante müssen wir nun ernst nehmen und genau beobachten, aber es besteht kein Grund zur Panik, denn alle Impfstoffe, die wir verwenden, wirken auch gegen die Delta-Variante", sagte Kurz. Daher gelte es weiterhin, viel zu impfen. "Wir haben mit der 3G-Regel in Österreich ein sehr gutes Sicherheitsnetz, wir setzen auf FFP2-Masken und, was in Österreich einzigartig ist, wir haben eine sehr hohe Dichte an Tests", bekräftigte Kurz.

Die Pandemie-Entwicklung und der Umgang mit der Delta-Variante wird auch Thema des EU-Gipfels sein. Weitere Themen des Rates sind die Außenpolitik und das Verhältnis der EU zu Russland, "wo wir einen ähnlichen Zugang haben", so Kurz. "Angela Merkel hat es, genauso wie wir, für positiv empfunden, dass es einen Austausch zwischen Präsident Biden und Präsident Putin gegeben hat. Es wäre wichtig, dass wir auch als Europäische Union einen Austausch mit Präsident Putin anstreben", plädierte der Bundeskanzler erneut für einen Dialog mit Russland. "Die Differenzen, die wir haben, müssen wir klar ansprechen und auch weiterhin Konsequenzen ziehen, wenn es zu Verletzungen der Menschenrechte oder internationalen Rechts kommt. Aber gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist, gerade in einem so angespannten Verhältnis wie jenem zwischen der Europäischen Union und Russland braucht es auch Dialogkanäle."