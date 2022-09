Wie steht es in Österreich im Kampf gegen den Antisemitismus? Diese Frage war Hauptthema des Treffens von Europaministerin Karoline Edtstadler (VP) am Montagabend mit Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog. Dieser war erst vor wenigen Tagen in Deutschland gewesen und wollte von Edtstadler wissen, ob es auch in Österreich eine offene Diskussion zu diesem schwierigen Thema gebe.