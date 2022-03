"Sind auf Siegeskurs": Kiew trotzt russischen Angriffen

Die russischen Truppen in der Ukraine haben ihre Angriffe am Freitag intensiviert, beschossen wurden auch Ziele in der Westukraine. Laut Militärangaben aus Moskau sollen pro-russische Separatisten im Osten des Landes die Stadt Wolnowacha unter ihre Kontrolle gebracht haben. Bestätigt wurde das bisher nicht. Darüber hinaus seien die Luftwaffenstützpunkte in der westukrainischen Gebietshauptstadt Iwano-Frankiwsk und in Luzk im Nordwesten des Landes mit Hochpräzisionswaffen außer Gefecht gesetzt worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau.

"Strategischer Wendepunkt"

Ungeachtet dessen gab sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gestern siegessicher: Man habe im Krieg gegen Russland einen "strategischen Wendepunkt" erreicht, sagte Selenskyj in einer TV-Ansprache. Es brauche noch Zeit und Geduld, bis der Sieg erreicht sei. "Wir sind auf Siegeskurs. Es ist unmöglich zu sagen, wie viele Tage wir noch brauchen, um ukrainisches Land zu befreien. Aber wir können sagen, dass wir es schaffen."

ZIB 1: Die ORF-Korrespondenten Christian Wehrschütz und Ernst Gelegs geben Statements über die Lage in Lwiw und Kiew in der Ukraine.

Gleichzeitig meldeten die ukrainischen Sicherheitsbehörden, dass bei den russischen Bombardements zahlreiche zivile Ziele getroffen wurden. In der Stadt Dnjepr sollen Bomben nahe einem Kindergarten und einem Wohnblock eingeschlagen haben. In Charkiw im Osten wurde ein psychiatrisches Krankenhaus beschossen. Dabei kamen laut Rettungskräften keine Menschen zu Schaden. Die Patienten seien zuvor im Keller des Gebäudes in Sicherheit gebracht worden, sagten die Rettungskräfte.

89 Mal am Tag bombardiert

Laut Bürgermeister Ihor Terechow liegt Charkiw derzeit unter permanentem Beschuss. 48 Schulen der Stadt seien zerstört worden, sagt er in einem TV-Interview. Laut dem Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synegubow, wurde Charkiw binnen eines Tages 89 Mal bombardiert.

Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte hat in der Ukraine zahlreiche russische Angriffe auf zivile Ziele dokumentiert. Dabei könne es sich "um Kriegsverbrechen handeln", sagte eine Sprecherin am Freitag in Genf. Man habe seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar den Tod von 564 Zivilisten dokumentiert. Der Organisation liegen nach eigenen Angaben zudem "glaubwürdige Berichte über den Einsatz von Streumunition in bewohnten Gebieten" vor.

"Wir erinnern die russischen Behörden daran, dass gezielte Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte sowie das so genannte Flächenbombardement in Städten und Dörfern und andere Formen wahlloser Angriffe nach dem Völkerrecht verboten sind", sagt die Sprecherin.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden seit Kriegsbeginn mindestens 26 Gesundheitseinrichtungen angegriffen. Dabei seien zwölf Menschen umgekommen, so die WHO.

Dieser ukrainische Soldat stärkt sich in einer Feuerpause in einem Luftschutzbunker in der Hauptstadt Kiew. Bild: AFP/Sergeji Supinsky

Putin: "Positive Veränderung"

Der russische Präsident Wladimir Putin ließ am Freitag mit einer Bemerkung aufhorchen: Bei einem live im Staats-TV übertragenen Treffen mit dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko sagte er: "Bei den Verhandlungen mit der Ukraine sind gewisse positive Veränderungen, haben mir unsere Unterhändler berichtet". Er nannte aber keine Details.

Zugleich wirbt Putin um Freiwillige für den Krieg. Er erlaube Söldnern, gegen die Ukraine zu kämpfen, sagte er. Laut Verteidigungsminister Sergej Schoigu sind 16.000 Freiwillige aus dem Nahen Osten dazu bereit.

Unklarheit herrschte gestern über die Vermittlungsmission des deutschen Ex-Kanzlers Gerhard Schröder in Moskau. Angeblich fand ein erstes Gespräch mit Putin am Donnerstag statt, der Kreml bestätigte das aber nicht.

Fix ist, dass Schröder in Moskau ist: Ehefrau Soyeon Schröder-Kim veröffentlichte auf Instagram ein Foto von sich mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen, auf dem Hintergrund ist der Rote Platz zu sehen. Das Foto löste in Deutschland heftige Kritik aus, "Bild" bezeichnete es als "besonders heuchlerisch".

Flüchtlingszahl steigt