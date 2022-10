Silvio Berlusconi feiert Rückkehr ins Parlament

Neun Jahre nach seinem Ausschluss aus dem Senat infolge seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs kehrt Italiens viermaliger Premier Silvio Berlusconi wieder ins Parlament zurück. "Hier bin ich wieder im Senat: Ich habe soeben den Papierkram für die Registrierung erledigt. Morgen werde ich bei der ersten Sitzung dieser 19. Legislaturperiode im Senat anwesend sein", schrieb der 86-Jährige am Mittwoch in sozialen Netzwerken.

Berlusconi wurde bei den Parlamentswahlen am 25. September für seine konservative Partei "Forza Italia" in einem Wahlkreis der lombardischen Stadt Monza in den Senat gewählt. Auch Berlusconis 32 Jahre alte Lebensgefährtin Marta Fascina schaffte in einem sizilianischen Wahlkreis den Sprung in die Abgeordnetenkammer. Sie war bereits in der abgelaufenen Legislaturperiode Abgeordnete in Rom.