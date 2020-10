Signale der Entspannung

Erstmals seit mehreren Monaten deutet sich eine Entspannung im Erdgas-Streit zwischen der Türkei und Zypern an. Ankara zog gestern sein Bohrschiff "Yavuz" vor der Küste Zyperns zurück.

Eine offizielle Erklärung gab es nicht. Die Rückkehr des Bohrschiffes in die Türkei fällt jedoch mit dem Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in der Türkei zusammen. Er reist danach nach Griechenland weiter. Stoltenberg will die beiden Kontrahenten im Konflikt um die Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer zu Verhandlungen und einer politischen Lösung der Streitigkeiten bringen. Auch die EU hofft bis zuletzt auf ein Einlenken und verhängte bisher keine Sanktionen gegen die Türkei – die Option bleibt aber offen.