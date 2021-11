Sieg für Gouverneur der US-Demokraten

Die Wahlschlappe in Virginia hatte den US-Demokraten unter Präsident Joe Biden zugesetzt, gestern gab es aber zumindest aus New Jersey positive Nachrichten. Amtsinhaber Phil Murphy konnte sich bei den Gouverneurswahlen durchsetzen – aber nur knapp.

Murphy besiegte seinen republikanischen Herausforderer Jack Ciattarelli. Der 64-Jährige ist damit der erste demokratische Gouverneur seit vier Jahrzehnten, der in New Jersey wiedergewählt wurde.

In dem Bundesstaat im Nordosten der USA hatte es zuletzt einen Linksdrall gegeben, darunter neue Steuern für Millionäre, strengere Waffenbeschränkungen, einen höheren Mindestlohn und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Murphy hat auch sein hartes Durchgreifen in der Corona-Pandemie verteidigt, einschließlich Maskenpflicht in Schulen.

Die Demokraten hatten 2020 in New Jersey zehn der zwölf Sitze im US-Repräsentantenhaus gewonnen, Joe Biden gewann den Bundesstaat mit mehr als 15 Prozentpunkten vor Donald Trump.