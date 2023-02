Sicherheitskonferenz im Jahr eins nach der "Zeitenwende"

Gut von der Polizei bewacht: Der Tagungsort in München, das Hotel Bayerischer Hof

Ganz im Zeichen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine steht die heute beginnende Münchner Sicherheitskonferenz (Siko). Waren 2022 noch Vertreter Russlands dabei, so wurden sie diesmal gar nicht eingeladen. "Ein Sergej Lawrow sollte in München keine Bühne dafür bekommen, seine Propaganda zu verbreiten", sagt der neue Siko-Vorsitzende Christoph Heusgen. Er sehe – derzeit – keine Chance für Diplomatie zwischen Russland und der Ukraine in München.