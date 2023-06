Sicherheit für Europas Wirtschaft: Die EU wappnet sich gegen China

Es ist eine Premiere. Die EU-Kommission will dem Staatenbund seine erste wirtschaftspolitische Sicherheitsdoktrin geben. Als Gefahr für Europas Wirtschaft wird vor allem China gesehen. Auch wenn in dem am Dienstag veröffentlichten Strategiepapier China nicht beim Namen genannt wird. "Länderneutral" sei das Vorhaben, versicherte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dennoch wissen alle, wer in erster Linie gemeint ist: das Regime in Peking und sein Staatskapitalismus.