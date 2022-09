Sicherer AKW-Betrieb gefährdet

Ein flächendeckender Stromausfall in der südukrainischen Stadt Enerhodar gefährdet nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den sicheren Betrieb des Atomkraftwerks Saporischschja. Der durch Beschuss verursachte Stromausfall in Enerhodar "gefährdet den sicheren Betrieb des nahe gelegenen Atomkraftwerks", sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Freitag in Wien.

Grossi sprach von einer "dramatischen Entwicklung" und einer "völlig inakzeptablen" Lage. Der Beschuss des "gesamtes Gebiets" müsse sofort aufhören. Da der Beschuss andauere, sei es vorerst wahrscheinlich nicht möglich, "eine zuverlässige externe Stromversorgung des Kraftwerks wiederherzustellen". Daher erwäge der ukrainische AKW-Betreiber Energoatom nun, den einzigen noch in Betrieb befindlichen Reaktor abzuschalten, der derzeit noch den Strom für die Kühlung und andere Sicherheitsanlagen des Atomkraftwerks produziert.

Der Ukraine-Krieg geht nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in eine "kritische Phase". Ukrainische Streitkräfte seien dank der Unterstützung aus NATO-Staaten zuletzt in der Lage gewesen, Moskaus Offensive im Donbass zu stoppen und Territorium zurückzuerobern. Zugleich würden aber die Einheit und die Solidarität des Westens auf die Probe gestellt.

300 Mrd. Dollar Entschädigung

Die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine wurden mit Stand vom 1. Juni auf mindestens 349 Milliarden US-Dollar (rund 346,7 Milliarden Euro) geschätzt. Am meisten Geld wird für den Wiederaufbau des Transportwesens (21 Prozent), die Entminung und Beseitigung von explosiven Überresten des Krieges (21 Prozent) und den Rückbau von Wohnbestand (20 Prozent) benötigt. Die Ukraine hat bereits angekündigt, bei der UN-Vollversammlung Entschädigungen aus Russland von 300 Milliarden US-Dollar durchsetzen zu wollen.