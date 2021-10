Der in Amerika drohende "Shutdown" ist abgewendet, für US-Präsident Joe Biden ist das aber nur ein Teilerfolg. Er muss nun um das wichtigste Projekte seiner Amtszeit bangen, auch aus seiner Partei bekommt er Gegenwind. In letzter Minute hat der US-Kongress in der Nacht zum Freitag einen drohenden Teilstillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet. Beide Kammern, der Senat und das Repräsentantenhaus, stimmten für einen Übergangshaushalt bis zum 3. Dezember. Hätte der Kongress keine