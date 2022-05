Shanghai steigt heute aus dem Lockdown aus

Zwei Monate nach Beginn des Lockdowns in Shanghai liefen in der chinesischen Wirtschaftsmetropole gestern die Vorbereitungen für ein Ende der strengen Corona-Auflagen. Ab heute würden bestimmte Einschränkungen der persönlichen Bewegungsfreiheit aufgehoben, verkündete die Stadtverwaltung. So sollen die Menschen wieder ihre Wohngebiete verlassen können, wenn sie nicht in Hochrisikovierteln leben.

Die mit 1. April eingeführten Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie hatten zu Unmut unter den 25 Millionen Einwohnern geführt. China verfolgt eine "Null-Covid-Strategie", mit der Ausbrüche um fast jeden Preis verhindert werden sollen. "Die epidemische Lage in unserer Stadt ist effektiv unter Kontrolle gebracht worden und die Situation verbessert sich weiter", berichtete die Stadtverwaltung auf ihrem Kanal des Messengerdienstes WeChat. Die Bewohner sollten aber weiter dazu angehalten werden, Masken zu tragen, Menschenansammlungen zu meiden und sich impfen zu lassen.

Italien schafft unterdessen seine Einreiseregeln ab. Mit Monatsende läuft die bisherige Regel aus, die bei der Einreise eine Corona-Impfung, -Genesung oder einen negativen Testnachweis erforderlich macht. Italien war Anfang 2020 das erste europäische Land, das vom Coronavirus massiv betroffen war.