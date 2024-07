Shaked Haran: "Jeder Tag ist eine Qual"

Shaked Haran ist Mitte 30, Anwältin in Israel, Mutter von drei Kindern. Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat ihr Leben aus der Bahn geworfen. Ihr Vater, ihre Tante und ihr Onkel wurden ermordet, Verwandte wurden verschleppt (siehe Kasten). Ihr Schwager Tal Shoham, österreichisch-israelischer Doppelstaatsbürger, ist immer noch Geisel. Für seine Freilassung kämpft Shaked Haran unermüdlich. Diese Woche traf sie Entscheidungsträger in Linz. Den OÖNachrichten gab sie ein Interview.