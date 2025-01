Serbischer Ministerpräsident Vučević tritt zurück

Er wäre der ranghöchste Politiker, der sein Amt niederlegt, seit Massenproteste das Land erfasst haben. In der Hauptstadt Belgrad finden seit November täglich Demonstrationen gegen die Regierung statt.

Auslöser war der Einsturz eines Daches in einem Bahnhof in der zweitgrößten serbischen Stadt Novi Sad, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen. Tausende Demonstranten, darunter Studenten, Lehrer und andere Arbeitnehmer, machen Korruption in der Regierung des populistischen Präsidenten Aleksandar Vučić für die Katastrophe verantwortlich. Ein Regierungsvertreter lehnte eine Stellungnahme am Dienstag zunächst ab.

