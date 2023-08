Separatisten als Zünglein an der Waage bei der Regierungsbildung in Spanien

Die Parlamentswahlen in Spanien haben zu einer Pattsituation geführt. Die Konservativen (PP) unter Alberto Nunez Feijoo sind zwar die stärkste Fraktion, aber ebenso weit von einer Mehrheit entfernt wie der bisherige Regierungschef Pedro Sanchez mit seiner Sozialistischen Partei (PSOE).

In dieser Situation könnte ausgerechnet dem katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont, der Katalonien 2017 in einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum von Spanien abspalten wollte, eine zentrale Rolle bei der Bildung der spanischen Regierung zufallen, denn um eine Mehrheit im Madrider Parlament zu bekommen, brauchen sowohl die Konservativen als auch die Sozialisten die Stimmen der Separatisten.

Außenpolitik Außenpolitik Zu viel Macht Populistische Parteien werden immer mächtiger von Hermann Neumüller Zu viel Macht

Gerangel um Parlamentsvorsitz

Sowohl die Konservativen als auch die Sozialisten wollen heute die Präsidentschaft des Unterhauses für sich erreichen, um gestärkt in die Regierungsverhandlungen beziehungsweise auf die Suche nach parlamentarischen Unterstützern gehen zu können. Denn mit dem Parlamentsvorsitz kann man anderen Parteien parlamentarische Zugeständnisse machen – eine gute Ausgangsposition für Verhandlungen.

Dafür braucht es aber die Unterstützung von regionalen, teils separatistischen Gruppierungen, etwa den baskischen Nationalisten (PNV) und Separatisten (EH Bildu), aber auch den beiden katalanischen Separatistenparteien ERC und Junts.

Die baskischen Linksseparatisten sagten bereits ohne politische Forderungen ihre Unterstützung einer Linksregierung zu, um eine rechtskonservative Regierung zu verhindern. Die gemäßigten baskischen Nationalisten fordern mehr Finanzmittel für ihre Region sowie den Parlamentsvorsitz, um mehr politische Macht zu bekommen. Ihre Stimmen bieten sie zu diesem Preis sowohl den Konservativen als auch den Sozialisten an.

Die in Katalonien regierenden Linksseparatisten der ERC fordern mehr politischen Dialog zwischen Madrid und Barcelona, um den stecken gebliebenen Unabhängigkeitsprozess wieder in Bewegung zu bringen. Zudem wollen sie ebenfalls Plätze im Parlamentsvorsitz haben, um mehr politischen Druck ausüben zu können. Forderungen, auf welche die Sozialisten eingehen dürften. Die Stimmen der Linksrepublikaner, die auch in der vergangenen Legislaturperiode die linke Minderheitsregierung parlamentarisch gestützt haben, dürften also kein größeres Problem werden.

Gerade mit Blick auf die katalanischen Separatistenparteien ERC und Junts, deren Stimmen Sanchez braucht und die nach den Wahlen wegen Stimmenverlusten keine eigenen Fraktionen mehr bilden können, ist es für die Sozialisten heute wichtig, den Parlamentsvorsitz zu bekommen. Sie könnten so beiden Formationen die gewünschte Fraktion gewähren, natürlich unter Berücksichtigung von Gegenleistungen.

Haftbefehl weiter aufrecht

Ob das den konservativen Separatisten von Junts reicht, bleibt abzuwarten. Die Formation überließ es ihrem inoffiziellen Parteiführer Carles Puigdemont, dies zu entscheiden. Damit liegt die Regierbarkeit Spaniens ausgerechnet in den Händen eines Separatisten, der Spanien spalten will.

Erst vergangene Woche lehnte das Verfassungsgericht Puigdemonts Einspruch gegen den internationalen Haftbefehl ab, den Spanien gegen den Separatistenführer ausgestellt hatte. Nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum 2017 flüchtete Puigdemont als Hauptverantwortlicher vor der spanischen Justiz nach Brüssel, wo er heuer im EU-Parlament sitzt. Sobald er spanischen Boden betritt, läuft er jedoch Gefahr, festgenommen zu werden.

Seine Partei kündigte erste Forderungen für ihre Zustimmung zu einer sozialistischen Regierung an: ein mit Madrid ausgehandeltes Unabhängigkeitsreferendum und eine Generalamnestie für die Verantwortlichen der illegalen Volksbefragung. Das lehnte Sanchez ab. Nun bleiben die neuen Forderungen Puigdemonts abzuwarten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper