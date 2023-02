Selenskyj sagt in Brüssel vor allem Danke

Als Roberta Metsola, Präsidentin des EU-Parlaments, ihren Gast am Donnerstag in den Plenarsaal geleitete, brandete stürmischer Applaus auf. Wolodymyr Selenskyj wurde ein herzlicher Empfang bereitet, wie ihn wohl noch kaum jemand erhalten hatte. Diese Stimmung würde den gesamten Besuch des ukrainischen Präsidenten in der EU-Hauptstadt prägen, zuerst in der Volksvertretung, dann als Teilnehmer des Gipfeltreffens der 27 Staats- und Regierungschefs Europas.