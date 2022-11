Selenskyj regt Austausch aller Kriegsgefangenen an

Bei einem Wirtschaftsforum äußerte er sich am Donnerstag zur Zukunft der Ammoniak-Leitung von Togliatti an der Wolga in Russland nach Odessa in der Ukraine. Die mehr als 2.400 Kilometer lange Leitung liegt seit Kriegsbeginn am 24. Februar still.

"Wir wollen nicht mit Russland handeln, ihnen helfen - sie sind unser Feind", sagte Selenskyj nach Medienberichten in Kiew. "Wir könnten uns nur einigen, wenn sie vorher alle unsere Gefangenen gegen alle ihre Gefangenen austauschen."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits im September erklärt, er werde einer Wiederaufnahme russischer Ammoniak-Exporte durch die Ukraine nur zustimmen, wenn Moskau Kriegsgefangene freilasse. Der Kreml hatte dies umgehend abgelehnt.

Beide Seiten haben in dem seit fast neun Monaten dauernden russischen Angriffskrieg mehrfach Gefangene ausgetauscht. Es ist der einzige öffentlich bekannte, funktionierende Gesprächsfaden zwischen Kiew und Moskau. Die Ukraine bemüht sich sehr, ihre Soldaten aus russischer Gefangenschaft heimzuholen.

Aufhebung der Exportschranken für Düngemittel

Ammoniak dient vor allem zur Herstellung von Dünger. Russland hat die Chemikalie bisher durch die Pipeline nach Odessa ausgeführt. Dort wurde das Ammoniak verarbeitet und teils weiterexportiert.

Die Aufhebung von Schranken für den Export von russischen Nahrungs- und Düngemitteln ist Teil des am Donnerstag um 120 Tage verlängerten Getreideabkommens zwischen Kiew und Moskau. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verwies dabei explizit darauf, dass es eine Zusicherung der UNO gebe, dafür zu sorgen, die Ausfuhr russischer Lebensmittel und Düngemittel zu gewährleisten. Die USA, Großbritannien und die EU hätten erklärt, diese Exporte nicht zu sanktionieren.

Das sei ein Fortschritt, und es werde daran gearbeitet, auch die verbliebenen Hindernisse vollständig zu beseitigen, so Peskow. Dass der Export russischen Ammoniaks durch die Pipeline zum Schwarzen Meer noch ungeklärt sei, berichtete am Donnerstag nach der Einigung auch eine in die Gespräche zum Getreide-Deal eingeweihte Person.