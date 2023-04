Selenskyj plädiert für "offene Grenze" zu Polen

Polen gehört zu den verlässlichsten Verbündeten der Ukraine. Das Nachbarland hat nicht nur 1,6 Millionen Kriegsvertriebene aufgenommen, das EU-und NATO-Land Polen macht sich auch immer wieder für mehr Militärhilfe für die Ukraine stark. So setzt es Deutschland wegen der Lieferung von Leopard-Kampfpanzern unter Druck.

Der heutige Besuch des ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj bei Polens Präsident Andrzej Duda stand deshalb auch unter besonderen Vorzeichen. In den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hätten die grenznahen Orte in Polen "ihre Türen geöffnet, und es gab keine Grenzen zwischen uns", sagte Selenskyj. Sein Besuch sei der Anfang dafür, dass es in Zukunft keine Grenzen mehr zwischen den Nachbarländern geben werde, so Selenskyj, der Duda und den Polen für die gewährte Hilfe "auf dem schwierigen Weg zu unserem Sieg" dankte.

Duda erklärte, dass vier Kampfjets Kiew "im Verlauf der vergangenen Monate" überlassen worden seien. Vier weitere MiG-29 seien "kürzlich" geliefert worden. Darüber hinaus würden derzeit noch sechs MiG-29 für die Übergabe vorbereitet. Weitere Maschinen blieben vorerst noch im Dienst der polnischen Streitkräfte, bis sie sukzessive durch bereits in den USA und Südkorea bestellte Maschinen ersetzt sind, und würden dann der Ukraine überlassen. Duda betonte darüber hinaus, dass Polen bemüht sei, beim NATO-Gipfel weitere Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu bekommen.

Unterstützung für NATO-Beitritt

Beim Treffen der NATO-Außenminister am Mittwoch in Brüssel sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass das Bündnis der Ukraine mit einem neuen Unterstützungsprogramm den Weg zu einer geplanten Mitgliedschaft ebnen wolle. Die auf mehrere Jahre angelegte Initiative soll dem Land die Anpassung an Bündnisstandards erleichtern.

Eine genaue zeitliche Perspektive für den Beitritt der Ukraine und das Programm gab Stoltenberg nicht. Er sagte lediglich, es sei die Position der NATO, dass die Ukraine Mitglied werde. Einen Beitritt in Kriegszeiten schloss Stoltenberg aber indirekt aus. So verwies er darauf, dass es eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft sei, dass die Ukraine den Krieg als demokratische, unabhängige Nation überstehe.

Anzeichen für Gegenoffensive

Unterdessen gibt es Anzeichen für eine baldige ukrainische Offensive gegen die russischen Invasionstruppen. Die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk forderte Ukrainer in russisch besetzten Gebieten angesichts der bevorstehenden ukrainischen Offensive indirekt zur Flucht auf. "Ich rate den Ukrainern in den vorübergehend besetzten Gebieten, entweder in Drittländer zu gehen oder sich vorzubereiten", schrieb sie am Dienstag ohne weitere Details auf Telegram. "Sie wissen, was zu tun ist, passen Sie auf sich und Ihre Kinder auf." Die "Washington Post" veröffentlichte Satellitenbilder, die eilig errichtete Verteidigungsanlagen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim zeigen sollen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper