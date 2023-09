Selenskyj: "Machtlosigkeit" der UNO

Am Rande der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung nahm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gestern an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats teil. Dabei beklagte er die "Machtlosigkeit" der Vereinten Nationen. Diese reagierten auf Probleme mit "Rhetorik" anstatt mit "echten Lösungen", sagte Selenskyj. "Die Menschheit setzt ihre Hoffnungen nicht mehr auf die UN, wenn es um die Verteidigung der souveränen Grenzen der Nationen geht." Selenskyj kritisierte auch, das Vetorecht Russlands habe die UNO in eine Sackgasse geführt. Die Generalversammlung müsse eine Befugnis erhalten, um ein solches Veto zu überwinden.

Russland hatte die Rede Selenskyjs zu verhindern versucht. Der aktuelle Vorsitzende des Sicherheitsrates, der albanische Regierungschef Edi Rama, ließ den russischen UNO-Botschafter Wassili Nebensja aber abblitzen.

Heute wird Selenskyj US-Präsident Joe Biden in Washington treffen. US-Regierungskreisen zufolge will Biden ein weiteres umfassendes Paket über Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land bekannt geben.

Bei der UNO-Generalversammlung hatte Biden die Weltgemeinschaft angesichts zunehmender Kriegsmüdigkeit aufgerufen, der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland auch zum eigenen Schutz beizustehen. "Die Welt muss der nackten Aggression heute entgegentreten, um andere potenzielle Aggressoren von morgen abzuschrecken", sagte Biden am Dienstag. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnte vor einem "Scheinfrieden" in der Ukraine.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper