Selenskyj: "In Europa wird ein Volk vernichtet"

Nachdem er bereits im EU-Parlament, im britischen Unterhaus und im US-Kongress zugeschaltet war, wandte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gestern per Videobotschaft an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in Berlin. Er warf dabei den Mandataren vor, zu spät gehandelt zu haben. Sanktionen seien zu spät und zu zögerlich gekommen, zu viele Konzerne hätten lange gute Verbindungen zu Russland aufrechterhalten.