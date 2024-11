Selenskyj glaubt an mögliches Kriegsende 2025

"Wann wird der Krieg enden? Wenn Russland will, dass der Krieg endet. Wenn Amerika eine stärkere Position einnimmt. Wenn der globale Süden auf der Seite der Ukraine und auf der Seite der Beendigung des Krieges steht", sagte Selenskyj am Samstag im Gespräch mit Vertretern ausländischer Medien in Kiew.

Er sei zuversichtlich, dass all diese Maßnahmen früher oder später durchgeführt und Entscheidungen getroffen würden, so Selenskyj auf der dritten internationalen Konferenz zur Ernährungssicherheitsinitiative "Grain from Ukraine" (Getreide aus der Ukraine). "Es wird kein einfacher Weg sein, aber ich bin zuversichtlich, dass wir alle Chancen haben, es nächstes Jahr zu schaffen", wurde Selenskyj weiter von der Agentur Ukrinform zitiert.

Wie wird Trump sich verhalten?

"Wir sind offen für Vorschläge von Führern afrikanischer, asiatischer und arabischer Staaten", sagte der Präsident weiter. "Ich möchte auch die Vorschläge des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika hören und ich denke, wir werden sie im Jänner hören, und wir werden einen Plan haben, um diesen Krieg zu beenden."

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat während seines Wahlkampfs wiederholt angedeutet, dass er die massive militärische Unterstützung der USA für Kiew zurückfahren wolle. Von seiner früheren Erklärung, er könne den Krieg binnen 24 Stunden beenden, war zuletzt nichts mehr zu hören.

Russland führt seit über zweieinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen den Nachbarn Ukraine. Zuletzt war aus Moskau keine Andeutung über ein Einlenken zu einem schnellen Kriegsende erkennbar.

