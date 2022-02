Selenskyj fordert Aufnahme der Ukraine in die EU

"Es ist ein entscheidender Moment, um die langjährige Diskussion ein für alle Mal zu beenden und über die Mitgliedschaft der Ukraine in der #EU zu entscheiden", twitterte Selenskyj am Samstag. Er habe mit EU-Ratspräsident Charles Michel über "weitere wirksame Hilfe" und den "heldenhaften Kampf der Ukrainer für ihre freie Zukunft" geredet.

Eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union galt bisher als ausgeschlossen. Ein solcher Schritt dürfte zudem nach Ansicht von Experten eine Einigung mit Russland unmöglich machen.

Die Frage einer Annäherung der Ukraine an die EU war Auslöser der Massenproteste auf dem zentralen Kiewer Platz Maidan. Sie führten 2014 zum Sturz des pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. In der Folge annektierte Russland die Schwarzmeer-Halbinsel Krim, in der Ostukraine kam es zum Krieg mit pro-russischen Separatisten.