Selenskyj bekommt Besuch von der EU-Spitze und Kanzler Nehammer

Mit ihrem Solidaritätsbesuch beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew hatten die Staatschefs Polens, Tschechiens und Sloweniens, Mateusz Morawiecki, Janez Jansa und Petr Fiala, bereits Mitte März aufhorchen lassen. Nun wollen auch die EU-Spitzen nach Kiew reisen. Der Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde noch vor der für Samstag in Warschau geplanten Geberkonferenz für die Ukraine stattfinden, verlautete gestern aus der Kommission. Sie werde dabei vom Außenbeauftragten Josep Borrell begleitet. Den genauen Termin wollte man allerdings nicht bekannt geben.

Auch Bundeskanzler Karl Nehammer wird in die Ukraine reisen. Nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bestätigte das Bundeskanzleramt am Dienstag, dass Nehammer in den nächsten Tagen einen Besuch in Kiew plane. Ziel sei es, die Ukraine bestmöglich humanitär und politisch zu unterstützen. Österreich hat bisher rund 17,5 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds bereitgestellt sowie 10.000 Helme und mehr als 9100 Schutzwesten für den zivilen Einsatz geliefert. Man werde zeitnah weitere humanitäre Hilfe bereitstellen, hieß es. Aus Sicherheitsgründen würden vorerst keine Details zur Reise bekannt gegeben.

Bereits in der vergangenen Woche war EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola nach Kiew gereist. Sie sicherte Selenskyj dabei weitreichende Unterstützung der EU zu. "Wir werden helfen, eure Städte wieder aufzubauen."

Ungeachtet der Reise-Ankündigungen gingen die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weiter. In der Nacht bombardierte die russische Armee die ostukrainische Großstadt Kramatorsk. Bei den Raketenangriffen wurde auch eine Schule im Zentrum zerstört. Die ukrainischen Behörden gehen davon aus, dass sich die russischen Streitkräfte aus Gebieten im Norden der Ukraine, insbesondere um Kiew, zurückgezogen haben, um ihre Angriffe im Osten und Süden des Landes zu intensivieren. Das ukrainische Verteidigungsministerium rechnet mit weiteren Angriffen auf die belagerte Millionenstadt Charkiw im Osten.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko rief die geflohenen Bewohner der Vororte dazu auf, mit der Rückkehr "noch mindestens eine Woche" zu warten. "Zunächst gilt in mehreren Bezirken eine Ausgangssperre rund um die Uhr." Abgesehen von der Ausgangssperre hätten die Behörden nach dem Abzug russischer Truppen "zahlreiche Sprengsätze gefunden, die eine große Gefahr darstellen können". Klitschko warnte zudem vor Raketenangriffen.

Medwedew: Längere Kämpfe

Der frühere russische Staatschef Dmitri Medwedew stimmt sein Land auf einen längeren Kampf gegen die Ukraine ein. Wladimir Putin habe als Ziel die "Demilitarisierung und Entnazifizierung" der Ukraine ausgegeben, schrieb Medwedew am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal. "Diese schwierigen Aufgaben sind nicht auf die Schnelle zu erfüllen."

Noch schärfer als Putin in seinen öffentlichen Äußerungen setzte Medwedew die Ukraine mit dem nationalsozialistischen Dritten Reich gleich. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Ukraine das gleiche Schicksal erleiden würde wie das Dritte Reich, schrieb er: "Das ist der Weg für so eine Ukraine." Aber der Zusammenbruch könne den Weg für "ein offenes Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok" öffnen.