Selenskyj: "2023 wird das Jahr unseres Sieges"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs einmal mehr den Widerstand seiner Landsleute gewürdigt und sich erneut siegessicher gezeigt. Am 24. Februar vor einem Jahr hätten viele ihre Wahl getroffen. "Nicht eine weiße Fahne, sondern die blau-gelbe Fahne", sagte er. "Nicht fliehen, sondern sich stellen. Widerstand und Kampf", schrieb Selenskyj auf Twitter. Und: "Wir wissen, dass 2023 das Jahr unseres Sieges sein wird."

"Es war ein Jahr des Schmerzes, der Sorgen, des Glaubens und der Einheit", so der 45-Jährige. Bei seiner Rede vor der berühmten Sophienkathedrale in Kiew sprach er seinen Landsleuten Mut zu. Alle Territorien würden befreit, versprach er. Und an die Millionen Flüchtlinge im Ausland gerichtet, hob er hervor: "Wir werden alles dafür tun, dass ihr in die Ukraine zurückkehren könnt."

Gleichzeitig musste der ukrainische Staatschef aber nüchtern eingestehen: "Im Osten ist die Lage sehr schwierig und schmerzhaft. Aber wir tun alles, um dem zu widerstehen", sagte Selenskyj. Pro-russische Kräfte hätten erneut die südliche Stadt Cherson beschossen und 40.000 Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. Einen Kompromiss mit Kremlchef Wladimir Putin lehnte Selenskyj erneut und kategorisch ab. Er warb aber für einen internationalen Freidensgipfel, an dem "nicht nur die Partner der Ukraine im Westen" teilnehmen sollen, sondern auch die Staaten Lateinamerikas, afrikanische Länder sowie China und Indien.

Als Zeichen der internationalen Unterstützung reiste Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki eigens zum Jahrestag nach Kiew. "Ich bin heute nicht nur mit Worten der Unterstützung hierhergekommen, sondern auch in dem Wissen, dass es notwendig ist, auf diese barbarische Aggression mit Gewalt zu antworten", sagte er und übergab Selenskyj die ersten vier Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A4. Weitere Leopard-Kampfpanzer würden bald folgen, versprach Morawiecki. Deutschland liefert vier weitere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 aus Bundeswehrbeständen in die Ukraine. "Deutschland erhöht damit seine Abgabeanzahl von 14 auf 18 Panzer", teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Berlin mit. Auch Schweden will Kiew bis zu zehn Leopard-2-Panzer liefern. Zudem zeigte sich Polen auch bereit, ukrainische Piloten an F-16-Kampfjets auszubilden, wenn sich für die Übergabe der Flugzeuge eine Koalition fände, versicherte Morawiecki.

Acht Millionen Geflüchtete

Russische Truppen kontrollieren einschließlich der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim rund 20 Prozent der Ukraine. 8000 Zivilisten wurden offiziellen Angaben zufolge getötet, mehr als 13.000 verletzt. Die UNO hat über acht Millionen ins Ausland geflüchtete Ukrainer registriert. In Russland waren keine Veranstaltungen zum Jahrestag geplant.

