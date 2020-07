In der Nacht zum 21. Jänner 1994 raste Bassil al Assad mit seinem Mercedes zum Flughafen. Der zum Nachfolger bestimmte ältere Bruder des heutigen syrischen Staatschefs wollte nach Deutschland fliegen, wo er nie ankam. Er verunglückte im dichten Nebel. Noch am gleichen Tag wurde Baschar von seinem schwer kranken Vater aufgefordert, das Studium der Augenheilkunde in London abzubrechen und nach Hause zurückzukehren.