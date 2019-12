Seit 20 Jahren an der Macht: Kremlchef Putin ist noch lange nicht amtsmüde

Es war Russlands politische Sensation des Jahres 1999. In seiner Neujahrsansprache vor 20 Jahren überraschte Boris Jelzin die Nation mit seinem Rücktritt: "Ich habe eine Entscheidung gefällt, lange und qualvoll darüber gegrübelt", verkündete der damalige russische Präsident. "Ich trete zurück." Erst am Ende erwähnte er eher beiläufig, ab sofort werde Regierungschef Wladimir Putin die präsidialen Pflichten ausüben.

Formal übernahm Putin den höchsten Posten im Staat zunächst nur geschäftsführend bis zu den Präsidentschaftswahlen Ende März. Er wurde Russlands mächtigster Mann, er ist es bis heute geblieben.

In gewisser Weise war Putin ein Notnagel. "Die PWahlen rückten näher, Jelzin war unter Zeitdruck", sagt der Politologe Michail Winogradow. "Er suchte einen Nachfolger, der vor allem sicherstellte, dass es keine Repressalien gegen ihn geben würde." Jelzin hatte Glück, Putin ließ wirklich nie Ermittlungen gegen den Expräsidenten und seinen Anhang zu.

"Ein tragischer Fehler"

Für viele russische Liberale aber ist Putin ein tragischer Fehler. "Unter jedem anderen Nachfolger wäre Russland ein anderes Land geworden", sagt der Historiker Andrei Subow. "Nicht dass alles perfekt gewesen wäre, sie hätten wohl den Oligarchen-Kapitalismus der 90er Jahre weiterentwickelt. Aber sie hätten kaum alle demokratischen Institute beseitigt."

Jelzin aber hatte vor Putin mit Jewgeni Primakow und Sergei Stepaschin schon zwei frühere Geheimdienstler als Premierminister getestet. Und die hätten vielleicht noch autoritärer regiert: "Primakow etwa war gut mit Saddam Hussein befreundet, was unter Putin nach zehn Jahren passierte, wäre unter Primakow nach einem halben Jahr geschehen", sagt der Politologe Juri Korgonjuk.

Aber auch Putin zeigte schnell, dass er Menschenrechte und Pluralismus anders versteht als der Westen. Sein Sieg über das rebellierende Tschetschenien kostete laut Amnesty International 25.000 Zivilisten das Leben.

Putin hatte Glück. Russland erlebte ein Wirtschaftswunder, mit dem Ölpreis vervielfachte sich das Bruttoinlandsprodukt von 260 Milliarden Dollar im Jahr 2000 auf 2,2 Billionen Dollar 2013, die Einkommen stiegen um 50 Prozent jährlich. Putin schaffte Ordnung, stabilisierte die Wirtschaft, monopolisierte sie dabei, große Staatskonzerne wie Gasprom werden von alten Spezis aus der Petersburger Verwaltung gelenkt.

Auch politisch monopolisierte er Russland, ambitionierte Provinz- oder Wirtschaftsfürsten wurden ausgeschaltet wie zu kritische Medien. Die liberale Opposition flog aus der Duma. Und immer neue Gesetze drangsalieren unbotmäßige Bürgerinitiativen, Blogger oder Demonstranten. "Putin errichtet ein autoritäres System", sagt Korgonjuk, "und viele betrachten das als Verdienst."

70 Prozent für Putin

Nach jüngsten Umfragen befürworten 70 Prozent der Russen Putins Tätigkeit als Präsident. Russland mischt militärisch in der Ostukraine, Syrien und Libyen mit, mehr oder weniger offen, Putin demonstriert stolz Russlands neue Wunderwaffen. "Er hat Russland von den Knien wieder auf die Füße gestellt", ist eine der Staats-TV-Parolen, die auch einfache Russen gern wiederholen.

Aber Putins Erfolgsgeschichte endet mit Fragezeichen. Jelzin galt als charismatischer, aber am Ende gescheiterter Reformpolitiker, herz- und alkoholkrank. Putin wirkte von Anfang an wie ein Anti-Jelzin, ein Judo-Kämpfer, der täglich schwimmt und nicht trinkt, eher Reaktionär als Reformer, rationalistisch bis zur Gerissenheit. Nur ist Putin nicht mehr das drahtige Sexsymbol. Anfang Dezember, beim Normandie-Gipfel im Paris, humpelte er, nächstes Jahr wird er 68, so alt wie Jelzin bei seinem Rücktritt.

Bei seiner Jahrespressekonferenz deutete Putin an, dass er nicht zum fünften Mal kandidieren will. Aber im Gegensatz zu Jelzin muss das keineswegs seinen Abschied bedeuten. Möglicherweise lässt er die Verfassung ändern, um nach dem Ende seiner Präsidentschaft 2024 als Premier weiter die Macht zu kontrollieren. Seinen Nachfolger als Präsident könnte er trotzdem nach sehr ähnlichen Kriterien auswählen wie Jelzin. "Hauptsache, der Mann ist ihm bedingungslos ergeben", sagt Politologe Korgonjuk.