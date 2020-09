"Seine Hände waren überall": Ehemaliges Model wirft Trump sexuellen Übergriff vor

Dies sagte Dorris in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian". Trump ließ die Anschuldigungen über seine Anwälte zurückweisen.

"Er schob mir einfach seine Zunge in den Hals, und ich stieß ihn weg", schilderte Dorris den Vorfall in Trumps VIP-Suite. Dann habe der damalige Immobilien-Mogul sie fester umgriffen, so dass sie sich nicht mehr befreien konnte. "Seine Hände waren überall. Auf meinem Hintern, meinen Brüsten, meinem Rücken, überall", berichtete die 48-Jährige. Sie habe ihn aufgefordert aufzuhören, aber "das war ihm egal".

Das Ex-Model war zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Übergriffs 24 Jahre alt. Trump war damals 51 und mit seiner zweiten Frau Marla Maples verheiratet. Die 48-Jährige legte dem "Guardian" mehrere Fotos vor, auf denen sie in Gesellschaft Trumps zu sehen ist. Zudem bestätigten mehrere Menschen aus Dorris' Umfeld, dass das Model ihnen damals von dem Vorfall erzählt habe.

Auf die Frage, warum sie sich in den Tagen danach weiterhin in Trumps Nähe aufhielt, antwortete Dorris: "Das passiert, wenn etwas Traumatisches passiert - man erstarrt." Sie habe sich nun entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen, da sie ein Vorbild für ihre Zwillingstöchter im Teenager-Alter sein wolle. "Ich bin es leid, dass er damit durchkommt", sagte Dorris.

Trumps Anwälte wiesen die Vorwürfe gegenüber der Zeitung zurück. Sie bezeichneten Dorris' Version als unglaubwürdig und erklärten, falls sich der Vorfall so zugetragen hätte, hätte es weitere Zeugen geben müssen.

Mehr als ein Dutzend Frauen haben Trump bereits sexueller Übergriffe beschuldigt. Vergangenes Jahr hatte die US-Journalistin E. Jean Carroll dem US-Republikaner vorgeworfen, sie in den 90er Jahren in der Umkleidekabine eines Kaufhauses vergewaltigt zu haben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.