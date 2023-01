Sein Rücktritt machte Johnson zum Topverdiener

Seit seinem Abschied aus der Downing Street 10 verdiente der britische Ex-Premier so viel wie nie zuvor.

Laut Berichten britischer Medien hat Boris Johnson allein im Vorjahr 2,3 Millionen Pfund (umgerechnet gut 2,6 Millionen Euro) zusätzlich zu seinem Abgeordnetengehalt verdient. Dieses liegt bei gut 95.000 Euro.

Nahezu die gesamte Summe von Johnsons Nebeneinkünften ist den Berichten zufolge eingegangen, nachdem er im September den Posten des Premierministers geräumt hatte. Bezahlt wurde der für seine blumige Rhetorik bekannte Politiker dabei für mehrere Reden. Die Entlohnung für diese Auftritte beläuft sich auf insgesamt zwei Millionen Euro.

Zum Jahresende wurde zudem bekannt, dass der frühere Premier einen Buchvertrag unterschrieben hat. Der Verlag Harper Collins will Johnsons Memoiren drucken – und hat dafür bereits einen Vorschuss in Höhe von mehr als 568.000 Euro gezahlt. In dem Werk soll es um Johnsons Zeit an der Spitze der britischen Regierung gehen.

Johnson war nach einer Reihe von Skandalen zurückgetreten. Er ist jedoch weiterhin Abgeordneter der britischen Konservativen im Londoner Unterhaus.

