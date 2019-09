Seenotrettung: Quartett beschließt Notfallsystem

Die Irrfahrten von Hafen zu Hafen im Mittelmeer sollen ein Ende haben: Vier EU-Staaten haben sich gestern in Vittoriosa auf Malta über die Aufnahme von schiffbrüchigen Flüchtlingen und Migranten geeinigt, die von Seenotrettern zwischen Libyen und Italien auf Schiffen aufgenommen werden. Es ist ein erster Notfallplan, der nur vorübergehend gelten soll: Italien und Malta, die ihre Häfen immer wieder vor den Rettungsschiffen der Hilfsorganisationen geschlossen haben, erklären sich bereit, die Rettungsschiffe einlaufen zu lassen.

Im Gegenzug versprechen Frankreich und Deutschland, die beiden Länder nicht mit dem Migrationsproblem allein zu lassen, sondern Gerettete aufzunehmen. Auch weitere EU-Staaten haben erklärt, sich der Koalition der Willigen anzuschließen. Dazu zählen Finnland, das noch bis Jahresende den EU-Ratsvorsitz innehat, Kroatien, Irland, Litauen, Luxemburg und Portugal. Österreich denkt nicht an eine Beteiligung.

Details gibt es am 8. Oktober

Die Details und der Aufteilungsschlüssel stehen noch nicht fest. Beides hängt davon ab, wie viele Länder tatsächlich mitmachen. Am 8. Oktober sollen alle EU-Innenminister darüber bei ihrem Treffen in Luxemburg reden. Dann kommt auch das Papier, auf das sich die vier Länder in Malta geeinigt haben, auf den Verhandlungstisch.

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) ist "mit dem Ergebnis hochzufrieden". Es stimme ihn optimistisch, dass die EU "in überschaubarer Zeit" zu einem neuen Anlauf im Asylsystem kommen werde. In der Tat stocken seit Jahren alle Reformbemühungen zu einem gemeinsamen EU-Asylsystem. Dass nun ein Minimalkompromiss möglich war, hat drei Gründe.

Erstens hat Seehofer binnen eines Jahres eine Wandlung vom Hardliner in Sachen Asyl- und Migrationspolitik hin zum Brückenbauer vollzogen. 2018 wäre am Streit zwischen ihm und Kanzlerin Angela Merkel beinahe die Union aus CDU und CSU zerbrochen.

Zweitens ist zwischen Italien und Frankreich mit der neuen Regierung in Rom unter Giuseppe Conte wieder ein konzilianter Ton eingekehrt. Zwischen Matteo Salvini, dem früheren Innenminister und Chef der rechten Lega, und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte es keine Gesprächsbasis mehr gegeben.

Deutlich weniger Ankünfte

Drittens kommt dazu, dass die Ankünfte über das Mittelmeer im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel zurückgegangen sind. Vor allem auf der zentralen Route nach Italien und Malta versuchen nur noch wenige Menschen ihr Glück. Insgesamt kamen hier von Jänner bis Juli 4900 Menschen nach Europa.

Diese Entwicklung ist auch auf Salvinis restriktive Politik zurückzuführen. Premier Conte machte klar, dass sich an diesem Kurs auch ohne Salvini wenig ändern werde: "Die Einwanderungspolitik bleibt sehr rigoros", betont er. Neu sei hingegen die stärkere Solidarität der EU-Partner: "Es ist wichtig, dass wir nicht allein gelassen werden."

