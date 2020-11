Secret Service verstärkt Schutz Bidens

Der Secret Service, das Schutzorgan des US-Präsidenten mit insgesamt mehr als 6500 Mitarbeitern, hat laut einem Medienbericht zusätzliche Mitarbeiter zum Schutz von Joe Biden in den Bundesstaat Delaware entsandt. Der demokratische Politiker werde sich mindestens noch einen weiteren Tag in der Stadt Wilmington aufhalten und möglicherweise bereits in der Nacht auf Samstag eine große Rede halten, berichtete die Tageszeitung "Washington Post" am Freitag unter Berufung auf zwei unterschiedlich ungenannte Quellen.

Dem Bericht zufolge sind bereits Dutzende Mitarbeiter des Secret Service im Kongresszentrum "Chase Center" im Einsatz, wo sich Biden mit seinem Team einquartiert hat. Die zusätzlichen Agenten sollten die Sicherheitsvorkehrungen dort verstärken.

Die Anzahl der in Wilmington abgestellten Mitarbeiter entspricht laut dem Zeitungsbericht aber nicht dem Schutz, der einem designierten Präsidenten zusteht. Eine Sprecherin des Secret Service erklärte, man werde sich nicht öffentlich zu den Sicherheitsvorkehrungen äußern.

