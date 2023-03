Sechs Sekunden Frieden im russischen Fernsehen

Marina Owsjannikowa lebt heute in Frankreich.

Es ist 21.01 Uhr in Moskau, die Moderatorin der Nachrichtensendung Wremja verliest gerade eine Meldung. Die Auslandsredakteurin Marina Owsjannikowa öffnet die Studiotür, eilt hinein und hält ein handgeschriebenes Plakat in die laufende Kamera: "No War. Den Krieg beenden. Glauben Sie der Propaganda nicht." Und sie ruft: "Kein Krieg!