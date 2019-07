Schwierige Mission: Sag mir, wo die Frauen sind

Ein strikt privat gehaltener Besuch bei den Salzburger Festspielen wird sich ausgehen. Ansonsten aber dürfte Ursula von der Leyen, die nächste EU-Kommissionspräsidentin, diesen Sommer wenig Freizeit haben. Sie pendelt zwischen Europas Hauptstädten und Brüssel, um ihr Team zusammenzustellen. Ganz genau wird beobachtet werden, ob sie halten kann, was sie versprochen hat: die Hälfte der Jobs für Frauen. Davon ist von der Leyen noch weit entfernt.

20 von 28 Staaten haben bis jetzt Nominierungen für die Kommission abgegeben. Unter den Genannten sind nur acht Frauen. Österreichs Übergangsregierung hat Johannes Hahn für ein weiteres Mandat vorgeschlagen. Großbritannien will keinen Kommissar mehr entsenden. Geht es nach Boris Johnson, wird das Vereinigte Königreich in der Nacht zum 1. November – an diesem Tag beginnt die neue Kommission ihre Arbeit – aus der Union ausscheiden.

Sieben Staaten nominieren noch

Bleiben sieben Staaten, die noch nominieren müssen. Als Präsidentin nimmt von der Leyen den deutschen Sitz ein. Fix gesetzt ist die bisherige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Die Liberale war ein Star der Juncker-Kommission, hat sie doch Internetgiganten wie Facebook und Google das Fürchten gelehrt. Von der Leyen hat ihr bereits "eine herausragende Position" versprochen.

Zwei weitere Kandidatinnen sind alte Bekannte: Maria Gabriel, bisher für Digitales in der Kommission zuständig, wurde erneut von der konservativ-nationalistischen Regierung Bulgariens nominiert. Vera Jourova, bisher Justizkommissarin, gehört der populistischen Partei des tschechischen Regierungschefs Andrej Babis an.

Und dann wollen vier Neue nach Brüssel. Die Estin Kadri Simson war für die regierende Zentrumspartei Wirtschaftsministerin. Jutta Urpilainen war bis 2014 finnische Finanzministerin und Chefin der Sozialdemokraten. Malta will seine EU-Ministerin Helena Dalli schicken, eine Sozialdemokratin. Und Zypern nannte die konservative Abgeordnete Stella Kyriakidou.

Bis zum 26. August haben die Staaten Zeit, Kandidatinnen oder Kandidaten vorzuschlagen. Wobei nicht nur die Geschlechterfrage eine Rolle spielt, sondern auch die Parteizugehörigkeit. Die Grünen – neben den Liberalen große Wahlgewinner – wollen erstmals in der Kommission vertreten sein. Fraktionschef Philippe Lamberts hatte vier Posten gefordert. Das wird’s aber nicht werden. Nur Regierungen dürfen Nominierungen auf den Tisch legen. Von den vier Ländern, in denen die Grünen mitregieren, haben Luxemburg und Finnland bereits genannt – eine Frau und einen Mann der Sozialdemokratie. Bleiben Schweden und Litauen.

