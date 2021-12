Schwerer Rückschlag für Julian Assange

Für die Freunde von Julian Assange musste die Auswahl des Freitags für das Urteil wie blanker Hohn wirken. Ausgerechnet am Internationalen Tag der Menschenrechte kippte der Londoner High Court das Auslieferungsverbot für den australischen Wikileaks-Gründer.

Das Gericht, so die Lordrichter Burnett und Holyrode, sei überzeugt, dass die Zusicherungen der US-Behörden über die Zumutbarkeit der Haftbedingungen in den USA glaubhaft seien und ein Suizidrisiko ausgeschlossen werden könne. Somit sei eine Überstellung möglich. Assange war bei der Verkündung nicht anwesend. Seine Verlobte Stella Moris sprach von einem "krassen Fehlurteil", das "gefährlich und unsinnig" sei.

Assange wird vom US-Justizministerium der "unbefugten Enthüllung von Verteidigungsinformationen" beschuldigt. Im Falle einer Auslieferung drohen dem 50-Jährigen bis zu 175 Jahre Haft.

Berufung vor Höchstgericht?

Der Spruch im Berufungsverfahren hebt eine erstinstanzliche Entscheidung vom Jänner auf, wonach eine Überstellung von Assange wegen dessen fragilem psychischen Gesundheitszustand nicht statthaft sei. Noch ist der Spruch nicht endgültig: Jetzt steht es den Anwälten frei, Berufung beim höchsten britischen Gericht, dem Supreme Court, einzulegen.

Assange hatte auf der Enthüllungsplattform Wikileaks 2010/11 rund eine Viertelmillion geheime diplomatische Depeschen des US-Außenministeriums veröffentlicht. Berühmt geworden ist ein Video aus dem Cockpit eines Apache-Helikopters, das dokumentiert, wie die Piloten das Feuer auf einen Minibus eröffnen.

In dem Video, das Assange "Collateral Murder" nannte, ist zu sehen, wie rund ein Dutzend unbewaffnete Zivilisten und Journalisten niedergeschossen und somit zu Opfern eines offensichtlichen Kriegsverbrechens werden. Die aus den Wikileaks-Veröffentlichungen resultierende Flut an kompromittierenden Enthüllungen machte Assange zu einer Hassfigur in den USA. Amerikanische Politiker verlangten die Todesstrafe. In der übrigen Welt brachte ihm die Dokumentation von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen durch US-Streitkräfte mehrere Journalistenpreise ein.

Im Juni 2012 flüchtete Assange in die ecuadorianische Botschaft in London und beantragte Asyl, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen, wo man ihm Sexualdelikte vorwarf. Assange fürchtete, dass er aus Schweden an die USA ausgeliefert würde. 2019 entzog ihm Ecuador das Asyl – und erlaubte der britischen Polizei, ihn in der Botschaft festzunehmen. Seitdem sitzt Assange im Londoner Belmarsh-Gefängnis ein.

Dutzende Anhänger des Wikileaks-Gründers, die sich am Freitag vor dem Gerichtsgebäude in London versammelt hatten, zeigten sich enttäuscht und empört. Viele skandierten "Schande, Schande" und kündigten an, weiter für Assanges Freilassung zu kämpfen.