Schweizer sagen Nein zur Haftung von Konzernen

Knappes Ergebnis in der Schweiz: Eine Mehrheit der Bevölkerung (50,7 Prozent) hat gestern zwar für die sogenannte Konzernverantwortungs-Initiative gestimmt. Aber die Vorlage scheiterte dennoch am Ständemehr – eine Mehrheit der Kantone lehnte das Anliegen ab. Es ist übrigens erst das zweite Mal, dass eine Volksinitiative dieser Regelung zum Opfer fällt, zuletzt passierte das 1955.

Die "Konzernverantwortungs-Initiative" sollte Unternehmen mit Sitz in der Schweiz dazu zwingen, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in allen Produktionsschritten weltweit zu garantieren, also auch bei ihren Tochterfirmen, Zulieferern und Geschäftspartnern im Ausland. Verstöße hätten vor einem Schweizer Gericht eingeklagt werden können. Die Initiative tragen 130 nichtstaatliche Organisationen – mit Unterstützung im gesamten politischen Spektrum, von Gewerkschaften bis hin zu kirchlichen Gruppen.

Die Schweizer Regierung, der Bundesrat, lehnte den Vorstoß übrigens ab. "Die Initiative schießt übers Ziel hinaus", hatte Justizministerin Karin Keller-Sutter (Liberale/FDP) betont.