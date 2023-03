Schweizer gegen AKW-Abschaltung

Laut einer im Auftrag der Zeitung "Blick" durchgeführten Umfrage lehnen 64 Prozent der Befragten eine von den Grünen geforderte Abschaltung der AKW bis 2037 ab. 56 Prozent der Befragten sprachen sich "dafür oder eher dafür" aus, rasch neue Atomkraftwerke zu bauen, um die Stromversorgung zu sichern.

Insgesamt sehen 55 Prozent der rund 9000 Befragten aus der deutsch- und französischsprachigen Schweiz eine wichtige Rolle der Atomkraftwerke bei der Behebung des Stromengpasses in der Schweiz. Damit liegt die Kernkraft bei den Befragten auf Platz drei hinter Solaranlagen an Gebäuden mit 77 Prozent und großen Wasserkraftanlagen mit 74 Prozent. Die Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen stellte sich mit 60 Prozent am deutlichsten gegen ein AKW-Aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper