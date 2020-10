Schweiz: "Was wir jetzt vorbereiten, wird für sehr lange halten müssen"

Nach Spanien und Frankreich kündigte gestern auch die Schweiz drastische Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie an. "Was wir jetzt vorbereiten, wird für sehr lange halten müssen, voraussichtlich", sagte Innenminister Alain Berset. "Wir entscheiden am Mittwoch für die nächsten Wochen und Monate."

Seit Freitag haben sich in der Schweiz 17.440 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – im Schnitt je 5813 Personen in den vergangenen drei Tagen. Am Freitag war mit 6634 ein Höchststand an Ansteckungen gemeldet worden.

Noch dramatischer ist die Entwicklung in Frankreich. Dort hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals die Marke von 50.000 überschritten. Insgesamt steckten sich im 67-Millionen-Einwohner-Land binnen 24 Stunden 52.010 Menschen mit dem Virus an, so die Gesundheitsbehörden.

Die Ausrufung des Alarmzustands, der dritthöchsten Notstandsstufe des Landes, wurde am Sonntag bei einer außerordentlichen Ministerratssitzung in Madrid vereinbart, teilte Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez mit. Der Notstand gilt zunächst für zwei Wochen. Eine Verlängerung müsste gemäß Verfassung vom Nationalparlament gebilligt werden. Er hoffe, den Notstand bis zum 9. Mai verlängern zu können, sagte der Chef der linken Minderheitsregierung.

In der Slowakei dürfen Menschen seit Samstag bis 1. November ihre Wohnungen nur für den Weg zur Arbeit sowie für dringende Besorgungen verlassen. Am Freitag begannen Antigen-Schnelltests für die gesamte Bevölkerung, die binnen drei Wochen abgeschlossen sein sollen. Ministerpräsident Igor Matovic meldete am Sonntag 3024 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – auch das Rekord.

CDU-Parteitag verschoben

In Deutschland hat die Regierungspartei CDU unterdessen den für 4. Dezember geplanten Parteitag verschoben. Angesichts der Corona-Lage soll am 16. Jänner darüber entschieden werden, ob überhaupt ein Präsenzparteitag mit 1001 Delegierten stattfinden kann.

