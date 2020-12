Schwedens Regierung will mehr Corona-Befugnisse

Bild: VIA REUTERS

Die zweite Corona-Welle hat Schweden voll erfasst – trotz oder wegen des vergleichsweise liberalen Sonderweges. Die rot-grüne Minderheitsregierung, die der Gesundheitsbehörde lange Zeit das Krisenmanagement mehr oder weniger überlassen hatte, nimmt nun Schritt für Schritt das Heft in die Hand.

Mit einem neuen Gesetz will sich die Regierung unter Premier Stefan Löfven bereits ab 10. Jänner weitreichendere Befugnisse geben. Konkret geht es in dem 121 Seiten umfassenden Gesetzesentwurf um Maßnahmen zur Begrenzung von Besucherzahlen, die Einschränkung von Öffnungszeiten etwa für Fitnessstudios, Bibliotheken, Museen, Tierparks, Campingplätze, Geschäfte, Parks, Badestellen oder öffentliche Verkehrsmittel. Ziel ist die Verhinderung von Menschenansammlungen, wie Gesundheitsministerin Lena Hallengren mitteilte. In sehr ernsten Situationen soll es auch möglich sein, "bestimmte Betriebe zu schließen", ergänzte Hallengren. "Wer gegen die Anordnungen verstößt, muss mit Geldstrafen rechnen."

Gelten soll das neue Gesetz bis Ende September 2021 – wenn es im Reichstag eine Mehrheit bekommt.