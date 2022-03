Schweden meldet Luftraum-Verletzung durch russische Kampfjets

Vier russische Kampfjets seien östlich der Ostsee-Insel Gotland in den Luftraum eingedrungen, teilte das Militär am Mittwoch mit. "Angesichts der gegenwärtigen Situation nehmen wir dieses Ereignis sehr ernst", hieß es mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Kampfjets der schwedischen Luftwaffe hätten den Zwischenfall, an dem zwei russische SU-27- und zwei SU-24-Jets beteiligt gewesen seien, fotografisch dokumentiert, so das Militär weiter.

Schweden ist bündnisfrei und somit nicht von der Beistandsgarantie des mächtigsten Militärbündnisses der Welt, der NATO, umfasst. In einem beispiellosen Schritt hat die linksgerichtete Regierung in Stockholm beschlossen, der gegen die russische Invasion kämpfenden ukrainischen Armee Defensivwaffen zu liefern. Zudem wird in Schweden über einen möglichen NATO-Beitritt diskutiert. Das russische Außenministerium hat Schweden und dem ebenfalls bündnisfreien Nachbarland Finnland für diesen Fall mit Konsequenzen gedroht.