Schweden: Bürgerliche mit Sondierung beauftragt

Acht Tage nach der Wahl zum neuen Reichstag kommt in Schweden die Regierungsbildung in Gang: Parlamentspräsident Andreas Norlen hat am Montag Ulf Kristersson, den Vorsitzenden der Konservativen ("Moderate Sammlungspartei"), mit der Sondierung beauftragt. Kristersson, dessen Partei bei der Wahl nur noch auf Platz drei kam, hat gute Chancen auf eine Mehrheit im Parlament.

Der Mitte-rechts-Block, der aus vier Parteien besteht, hat bei der Wahl 176 der insgesamt 349 Sitze erobern können. Das Mitte-links-Lager um die bisher regierende Ministerpräsidentin Magdalena Andersson (Sozialdemokraten) kam auf 173 Sitze.

Ob sich die Moderaten von Ulf Kristersson mit Christdemokraten, Liberalen und den rechten Schwedendemokraten auf eine Zusammenarbeit einigen können und welche Parteien in eine Koalition eintreten werden, ist offen. Neben inhaltlichen Knackpunkten in der Migrations-, Sozial- und EU-Politik gibt es auch Divergenzen, was die Regierungsbeteiligung der rechten Schwedendemokraten betrifft. Deren Chef Jimmie Akesson will nach dem jüngsten Wahlerfolg (Platz zwei) mit am Kabinettstisch sitzen. Die Liberalen lehnen das allerdings kategorisch ab.