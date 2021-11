Schweden bekommt seine erste Ministerpräsidentin

Der Schritt war erwartet worden, um Löfvens Nachfolgerin Zeit zur Vorbereitung der Wahlen im September kommenden Jahres zu geben. Anfang November hatten die Sozialdemokraten Andersson bereits an die Parteispitze gewählt.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) gratulierte der schwedischen Sozialdemokratin am Mittwoch auf Twitter zur Wahl. "Ich freue mich darauf, die enge Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern fortzusetzen", schrieb er auf Englisch. Er dankte auch Löfven "für Ihren wertvollen Beitrag zu unseren gemeinsamen Prioritäten".

Um Ministerpräsidentin zu werden, durfte Andersson nicht von der absoluten Mehrheit im Parlament abgelehnt werden. Vorausgegangen waren schwierige Verhandlungen. Anderssons Wahl verlief äußerst knapp: Bei 175 Gegenstimmen wäre ihre Wahl zu Ministerpräsidentin gescheitert. Am späten Dienstagabend hatte die Sozialdemokratin noch eine Einigung mit der Linkspartei erzielt. Im Gegenzug für eine Pensionserhöhung hatte die Partei zugesagt, Anderssons Wahl zu unterstützen. Zuvor hatte sie die Unterstützung der Grünen, dem Koalitionspartner der Sozialdemokraten, sowie der Zentrumspartei erhalten.

Bereits erste Hindernisse

Noch vor ihrer Wahl am Mittwoch musste Andersson indes einen ersten Rückschlag einstecken. Die Zentrumspartei kündigte an, zwar nicht ihre Wahl zur Regierungschefin zu verhindern, aber der Regierung die Unterstützung für die Budgetpläne zu entziehen, über die noch im Laufe des Tages abgestimmt werden sollte. Als Grund nannte die Partei die Zugeständnisse an die Linkspartei.

Somit wird Andersson voraussichtlich mit einem Budget regieren müssen, der von der Opposition vorgelegt wurde - den konservativen Moderaten, den Christdemokraten und der Rechtsaußenpartei der Schwedendemokraten. "Ich denke, dass ich das Land dennoch regieren kann", sagte Andersson bei einer Pressekonferenz und wiederholte ihren Slogan "Ich glaube, dass Schweden es besser machen kann".

Die größte Herausforderung dürfte für Andersson sein, die in Umfragen bei rund 25 Prozent liegenden Sozialdemokraten auch bei den Wahlen im kommenden Jahr zur Macht zu führen. Größter Rivale sind die Moderaten von Ulf Kristersson, der sich zuletzt den Schwedendemokraten angenähert hatte. Im Interview mit der Nachrichtenagentur TT sprach Kristersson mit Blick auf Anderssons Koalition am Mittwoch von einer "verzweifelten Regierung".