Schwarzenegger wünscht Kamala Harris "viel Glück"

"Ich habe mit Kamala Harris während meiner Amtszeit als Gouverneur in Kalifornien sehr konstruktiv zusammengearbeitet", sagte der gebürtige Österreicher der deutschen Zeitung "Bild am Sonntag". "Sie ist ein kluger Kopf, der weiß, wie man sich durchsetzt."

Die 55-jährige Senatorin war während der Amtszeit Schwarzeneggers Bezirksstaatsanwältin in San Francisco. "Wir waren vielleicht in unterschiedlichen Parteien, aber ich wünsche Kamala in ihrer neuen Rolle viel Glück", sagte Schwarzenegger, der für die Republikaner zum Gouverneur gewählt worden war.

Der Republikaner hatte 2010 in Kalifornien ein umstrittenes Gesetz gegen chronisches Schulschwänzen unterzeichnet, das Harris vorangetrieben hatte, um der Kriminalität etwas entgegenzusetzen. Im darauffolgenden Jahr wurde Harris Attorney General des US-Staates. Das Amt verbindet in den USA die Posten der Justizministerin und Generalstaatsanwältin.

Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass er mit der Juristin Harris als Vize-Kandidatin in die Wahl gegen US-Präsident Donald Trump am 3. November ziehen will. Die beiden sollen beim Parteitag der Demokraten, der Montag beginnt, offiziell nominiert werden. Schwarzenegger ist Republikaner, sein Verhältnis zu Trump gilt allerdings als schwierig.