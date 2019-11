Schwarze Kasse für Wahlkämpfe: Neue Spendenaffäre bei AfD

Nach internen Buchhaltungsunterlagen habe die AfD 2013 und 2014 mehrfach gegen das Parteiengesetz verstoßen, schreibt das Nachrichtenmagazin.

Es gehe um nicht ordnungsgemäß deklarierte und wohl unzulässige Spenden von insgesamt rund 55.000 Euro. Sollte die Bundesverwaltung die Zuwendungen als illegale Spenden einstufen, drohten der AfD Strafzahlungen von rund 133.000 Euro, hieß es weiter. Der "Spiegel" schreibt, laut den Dokumenten habe die AfD die Spende einer Firma aus dem US-Staat Florida in Höhe von 13.500 Dollar (12.300 Euro) nicht korrekt im Rechenschaftsbericht angegeben. In einem anderen Fall habe sie eine Zuwendung in Höhe von 11.900 Euro verschwiegen, mit der eine Parteiveranstaltung in Krefeld finanziert worden sei. In einem Schreiben des Spenders heiße es, der Rechnungsbetrag sei "wie gewünscht gestückelt" worden.

Auch eine Wahlkampfspende in Höhe von 9.999 Euro, die über das Konto einer Münchner Treuhandfirma überwiesen worden sei, werfe Fragen auf. Dabei könnte es sich um eine nach dem Parteiengesetz unzulässige "Strohmann-Spende" handeln.

Wer wird neuer AfD-Chef?

Es ist nicht das erste Mal, dass die Partei auffällig wird. Seit Monaten kämpft die AfD mit Spendenskandalen. Zuletzt hat die Bundestagsverwaltung wegen illegaler Wahlkampfhilfen aus der Schweiz eine Strafzahlung in Höhe von mehr als 400.000 Euro verhängt.

Die neue Affäre wird auch den heute beginnenden AfD-Parteitag dominieren, bei dem ein neuer Bundesvorstand gewählt werden soll. Der derzeitige AfD-Chef Alexander Gauland hielt sich seine Aufstellung bis zuletzt offen.