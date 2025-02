Friedrich Merz: "Schwarz-Rot: Das ist das, was wir wollen"

Wahlsieger Friedrich Merz (CDU ) ließ am Montag keine Zweifel, welche Regierungszusammenarbeit er anstrebt. Christdemokraten und Sozialdemokraten hätten im neuen Bundestag genug Mandate, um eine schwarz-rote Koalition zu bilden, sagte er. "Genau das ist das, was wir auch wollen." Dass eine solche Zweierkoalition eine Mehrheit haben wird, klärte sich erst in der Nacht auf Montag. Um zwei Uhr früh stand fest: Das Bündnis Sahra Wagenknecht wird es nicht in den Deutschen Bundestag schaffen. BSW