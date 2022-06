Nicht wenige Politikkenner sehen es schon als künftiges Regierungsmodell für Deutschland: Schwarz-Grün, also Christdemokraten (CDU) und Bündnis 90/Grüne, koalieren ab sofort in Nordrhein-Westfalen (NRW) und Schleswig-Holstein. In NRW, dem größten deutschen Bundesland, hatten beide Parteien am Wochenende die Weichen für eine Zusammenarbeit für die kommenden fünf Jahre gestellt. Der Weg dorthin, so sagte es der alte/neue Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), sei weit gewesen, aber "jetzt