Schottland: Hat Regierungschefin Sturgeon gelogen?

Die Mehrheit des Ausschusses, der einen Untersuchungsbericht zur Affäre um Missbrauchsvorwürfe fertigstellt, sei sich einig, dass die Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP) das Parlament in die Irre geführt habe. Der Bericht kommt für Sturgeon zur Unzeit: Im Mai steht in Schottland die Regionalwahl an, bei der sie mit einem Sieg ihrer SNP gerechnet hat. Bei dieser Wahl geht es um mehr als nur um das Regionalparlament: Sturgeon hat sie mit der Forderung nach einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum in Schottland verknüpft. Sie strebt einen Austritt aus dem Vereinigten Königreich an, um wieder der EU beitreten zu können.

