Schon mehr als 4000 Tote und 14 Millionen Flüchtlinge

Die aktuellen Zahlen aus der Ukraine zeigen das wahre Ausmaß der Kriegsgräuel. Laut UNO-Beobachtern sind weit mehr Zivilisten getötet worden als die von ihnen offiziell angegebene Zahl von 3381. Allein in dem seit Wochen belagerten Mariupol sollen Tausende Zivilisten ums Leben gekommen sein. „Bisher habe es die Sicherheitslage nicht erlaubt, die Fälle einzeln zu dokumentieren“, sagte Matilda Bogner, Leiterin der Kommission, die die Menschenrechtslage in der Ukraine untersucht. „Mariupol ist das große schwarze Loch“, sagte Bogner. „Wir gehen davon aus, dass es dort Tausende zivile Tote gab.“

Jeder dritte auf der Flucht

Sprunghaft angestiegen ist auch die Zahl der Flüchtlinge: Die UNO-Organisation für Migration (IOM) in Genf zählt mittlerweile mehr als acht Millionen Binnenflüchtlinge. Zusätzlich haben rund 5,9 Millionen Menschen die Landesgrenzen auf der Flucht ins Ausland überquert, wie aus der Statistik des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) hervorgeht. Damit ist fast jeder dritte Ukrainer auf der Flucht. Auch die Zahl der gewaltsam nach Russland deportierten Ukrainer steigt. Laut der Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments, Ljudmila Denissowa, wurden seit Kriegsbeginn „mehr als 1,19 Millionen Menschen, darunter mehr als 200.000 Kinder, in die Russische Föderation deportiert“.

Dramatische Auswirkungen zeigt der Krieg auch auf die medizinische Versorgung in der Ukraine: Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind mindestens 3000 Menschen vorzeitig gestorben, nur weil sie keinen Zugang zur Behandlung ihrer chronischen Krankheiten gehabt haben.

Rücktrittswelle in Russland

Europa versucht zu helfen, wo es geht: Die EU-Kommission prüft eine gemeinsame Schuldenaufnahme. Die Ukraine braucht für die nächsten drei Monate 15 Milliarden Euro. Hektisch laufen die Bemühungen um eine Einigung auf ein EU-Öl-Embargo. Frankreichs Präsident Macron telefonierte gestern mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban, der sich bislang dagegen sperrte. Danach verkündete Macron, dass die EU sich noch diese Woche auf einen Stopp aller Ölimporte verständigen will. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die gestern einen Solidaritätsbesuch in Kiew absolvierte, redet bereits über ein Gas-Embargo. Deutschland wird künftig komplett ohne Energie des „Aggressors“ Russland auskommen.

Unterdessen löste eine Welle von Rücktritten in Russland Gerüchte über ein Ende des Putin-Regimes aus. Innerhalb weniger Stunden erklärte fünf Gebietschefs in verschiedenen Landesteilen ihren Ausstieg aus der Politik.