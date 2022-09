Schon 76 Tote: Das Regime im Iran greift hart gegen die Protestwelle durch

Die seit Tagen anhaltenden Proteste im Iran nehmen kein Ende: Die iranischen Sicherheitskräfte gehen inzwischen immer brutaler gegen die Demonstranten vor. Laut Angaben der in Oslo ansässigen NGO Iran Human Rights (IHR) gab es bereits mehr als 76 Tote. Auch das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte beklagt, dass immer häufiger mit scharfer Munition auf die Demonstranten geschossen wird.

Augenzeugen zufolge haben die Demonstranten in den Großstädten eine neue Strategie entwickelt. Sie treten in kleineren Gruppen auf, dafür aber an mehreren Orten. Die Absicht ist es, die Kontrolle der Polizei und Sicherheitskräfte zu erschweren. Immer mehr Frauen legen ihre Kopfbedeckung ab, zünden sie an oder schneiden sich die Haare ab. Die, die sich fürchten, auf der Straße zu demonstrieren, singen abends an ihren Fenstern und auf den Dächern ihrer Häuser stehend kritische Lieder.

Mehr als 1200 Festnahmen

Die iranischen Behörden meldeten inzwischen mehr als 1200 Festnahmen. Die iranische Justizbehörde plant für sie Sondergerichte. Auf "Anführer der vom Ausland angeheuerten Unruhestifter" solle keinerlei Rücksicht genommen werden. "Die Justizbeamten sollen mit ihnen genauso wie mit Vergewaltigern und Schwerverbrechern umgehen", warnte der Teheraner Justizchef Ali Alghassimehr.

Doch die Demonstranten wollen sich nicht mehr stoppen lassen. Mittlerweile richten sich die Proteste auch ganz allgemein gegen die Einschränkung persönlicher Freiheitsrechte und die Führung im Iran. Videos, die in sozialen Medien aus dem Iran heraus gepostet wurden, zeigten Demonstranten, die "Frau, Leben, Freiheit" oder "Ich werde die töten, die meine Schwester getötet haben" skandierten. Andere riefen "Tod dem Diktator" in Anspielung auf den obersten politischen und religiösen Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei. In den sozialen Medien kursieren vermehrt auch Gerüchte über geplante Streiks. Damit soll die bereits von den internationalen Sanktionen schwer getroffene Wirtschaft noch weiter geschwächt werden.

Auslöser der Proteste war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Sie war vor eineinhalb Wochen in Teheran in Polizeigewahrsam gestorben. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen die strenge islamische Kleiderordnung verstoßen und ihr Kopftuch nicht angemessen getragen haben soll.

Wird das Regime entmachtet?

Beobachter warnen bereits: Aus ihrer Sicht markiert die Welle von Demonstrationen seit dem Tod von Mahsa Amini den Anfang vom Ende des theokratischen Systems, das den Iran seit 1979 beherrscht. "Es ist durchaus möglich, dass sich die Proteste zu einem nationalen Aufstand wandeln, der das Regime entmachtet", sagt auch Arash Azizi, Iran-Experte und Buchautor in den USA.

Damit wächst auch die internationale Sorge: "Die Gewalt gegen Frauen, besonders bei den aktuellen Protesten, und die Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit verurteile ich auf das Allerschärfste", teilte Österreichs Bundespräsident Van der Bellen via Twitter mit. "Überall dort, wo die universellen Menschenrechte verletzt werden, müssen wir entschieden für sie einstehen." Der iranische Botschafter in Wien, Abbas Bagherpour Ardekani, wurde ins Außenministerium zitiert.

Auch die deutsche Bundesregierung bestellte den iranischen Botschafter ein.

Kanada ging bereits einen Schritt weiter und kündigte an, Sanktionen gegen ein Dutzend iranische Beamte und Einrichtungen zu verhängen, darunter die Sittenpolizei.