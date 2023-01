Schon 45 Tote: Die Wut auf die Politik in Peru wächst

Blutige Straßenschlachten in der Hauptstadt Lima

Bei den jüngsten Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Demonstranten gab es gestern erneut zwei Tote. Insgesamt starben bei den seit Dezember dauernden Unruhen damit bereits mehr als 45 Menschen. Es waren wilde Straßenschlachten: Die Regierungsgegner schleuderten Steine und Feuerwerkskörper auf die Polizisten, die Beamten feuerten Tränengas in die Menge. Die Demonstranten versuchten zum Kongress vorzudringen. Im Zentrum von Lima brach ein Großfeuer aus. Unter dem Motto "Take over Lima"